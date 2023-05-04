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Названа цель визита Зеленского в страны Евросоюза

Основная цель визита президента Украины Владимира Зеленского в страны Евросоюза (ЕС) — это подтверждение уже существующих договоренностей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук Станислав Бышок.

Названа цель визита Зеленского в страны Евросоюза
© lenta.ru

Ранее стало известно, что Зеленский покинул Финляндию, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы, и прибыл в Нидерланды.

Как сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, президент Украины уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. На очереди у Зеленского визит в Международный уголовный суд (МУС). Кроме того, у президента Украины запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

«Основная цель визита — это подтверждение тех договоренностей, которые существуют между Украиной и соответствующими странами по поддержке, начиная с военной поддержки и заканчивая продолжением санкционного давления на Россию, в том числе экономического», — сообщил Бышок.

Посещение же Международного уголовного суда связано с теми ордерами, которые были выписаны на имя российского президента Владимира Путина и на имя детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, убежден политолог.

«Зеленский считает необходимым высказать свое положительное отношение к этим ордерам», — заключил Бышок.

3 мая стало известно, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте. Главы государств обсудили военную поддержку Украины.

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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