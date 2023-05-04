МИД Франции отреагировал на атаку на Кремль

Атака беспилотников на Кремль выглядит «странной и загадочной», при том, что Украина заявила о своей непричастности. Такое заявление сделала глава МИД Франции Катрин Колонна, пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства Франции отметила, что не располагает «какой-то особой информацией», и не собирается «углубляться в гипотезы».

«Но в действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому происшествию, которое остается необъясненным», - пояснила Колонна в эфире радиостанции France Inter.

В Кремле ранее сообщили, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Москве возложили на Киев. СК РФ завел дело о теракте «в связи с попыткой киевского режима нанести удар» беспилотниками по Кремлю.