В Финляндии начали расследование нападения на российское консульство

На Аландских островах ищут напавших на консульство РФ вандалов
На Аландских островах (автономия в составе Финляндии) началось предварительное расследование по делу о вандализме в отношении российского консульства. Об этом пишет РИА Новости.
«Полицейское управление ведет предварительное расследование по факту вандализма в отношении имущества российского консульства в Мариехамне», - отметил представитель местных органов правопорядка.
Напомним, в ночь на 1 мая был поврежден почтовый ящик, а также неизвестный бросил пивную бутылку и разбил окно в здании дипмиссии. В ходе розыска полицейские нашли подозреваемых, которые могут быть причастны к данному инциденту. Однако, кто конкретно совершил преступление пока неизвестно.
В связи с инцидентом МИД Финляндии получило ноту протеста от российского посольства. В свою очередь, МИД России потребовал привлечь виновных к ответственности.
Между тем, на сайте гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей за закрытие российской дипмиссии на островах в связи со вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. Данная идея уже набрала 31705 подписей.