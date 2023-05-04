В Финляндии начали расследование нападения на российское консульство

На Аландских островах (автономия в составе Финляндии) началось предварительное расследование по делу о вандализме в отношении российского консульства. Об этом пишет РИА Новости.

«Полицейское управление ведет предварительное расследование по факту вандализма в отношении имущества российского консульства в Мариехамне», - отметил представитель местных органов правопорядка.

Напомним, в ночь на 1 мая был поврежден почтовый ящик, а также неизвестный бросил пивную бутылку и разбил окно в здании дипмиссии. В ходе розыска полицейские нашли подозреваемых, которые могут быть причастны к данному инциденту. Однако, кто конкретно совершил преступление пока неизвестно.

В связи с инцидентом МИД Финляндии получило ноту протеста от российского посольства. В свою очередь, МИД России потребовал привлечь виновных к ответственности.