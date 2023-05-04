$79.31-0.6587.58-0.08

«Таинственный инцидент»: в Европе прокомментировали атаку БПЛА на Кремль

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом". Такое мнение она выразила в четверг в эфире радиостанции France Info.

"У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало, - сказала Колонна. - Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный".

В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует Москву, а ведет боевые действия только на своей территории.

Zuma\TACC

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента РФ Владимира] Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", - сказал он в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы, комментируя по просьбе журналистов ночную атаку беспилотников на Кремль.

Читать новость полностью

Китай призвал воздержаться от эскалации ситуации на фоне атаки Кремля

Москве и Киеву следует воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации после попытки атаки Кремля со стороны Украины. Такое заявление сделала в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Как писала «Парламентская газета», в среду два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. В пресс-службе главы государства уточнили, что дроны были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в момент попытки удара президент Владимир Путин находился не в Кремле, а в своей резиденции в Ново-Огарево.

EPA/ТАСС

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — цитирует РИА «Новости» китайского дипломата.

Читать новость полностью

Блинкен: США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории

Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Один из журналистов задал ему вопрос о позиции Вашингтона в связи с российскими обвинениями в адрес Украины в организации атаки беспилотниками Кремля.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — ответил Блинкен.

Также он добавил, что Госдепартамент не обладает на данный момент достаточной информацией об этом инциденте, поэтому ему «сложно комментировать и рассуждать на этот счет без реальных фактов».

В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль

Представитель Пентагона заявил, что в военном ведомстве в курсе сообщений об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, но не могут их прокомментировать, передает РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария», — сказал он.

Читать новость полностью

Власти Канады изучают данные об атаке беспилотников на Кремль

При этом поспешных выводов Оттава делать не будет. С таким заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Я думаю, что, очевидно, мы должны быть обеспокоены всем, что произошло. Но в настоящий момент мы не собираемся делать поспешных выводов», — заявил политик. Его слова приводит ТАСС.

Трюдо подчеркнул, что Оттава вместе с канадскими спецслужбами и партнёрами пытается установить, что именно произошло.

Читать новость полностью

В Венесуэле выразили солидарность с Россией в свете атаки на Кремль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль и выразил солидарность с Россией. Соответствующее заявление распространило в среду венесуэльское Министерство иностранных дел.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа выражает глубокое и полное осуждение провалившейся попытки убийства президента Российской Федерации Владимира Путина", - указывается в тексте. Правительство Венесуэлы "отмечает эффективные действия российских служб безопасности, которые смогли нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Кремлевского дворца с подлым намерением совершить покушение на жизнь президента Путина", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Боливарианская Республика Венесуэла выражает полную солидарность с правительством и народом России в связи с этими событиями и выступает за то, чтобы компетентные органы привлекли к ответственности инициаторов и исполнителей, которые организовали, финансировали и покровительствовали этой предосудительной попытке покушения на убийство", - подчеркнули в МИД.

В ЕС усомнились в достоверности атаки беспилотников ВСУ на Кремль

В Брюсселе ищут и проверяют данные касательно ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю, о которых ранее было заявлено Москвой. Использование этого инцидента для эскалации конфликта недопустимо. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель ЕС Петер Стано в беседе с «Лентой.ру».

eeas.europa.eu

«Мы осведомлены о заявлениях российских властей о предполагаемых ударах беспилотников по Кремлю. Учитывая почти нулевую достоверность всей информации, что поступает из Москвы в эти дни, мы ищем больше информации о том, что произошло на самом деле», — говорится в сообщении.

Стано также напомнил, что Евросоюз продолжает осуждать «агрессию России против Украины» и поддерживает украинскую территориальную целостность, отметив, что инцидент не должен стать предлогом к дальнейшей эскалации.

Читать новость полностью

В Ватикане прокомментировали атаку беспилотников на Кремль

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль отдаляет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Думаю, да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов на полях публичного мероприятия в Риме.

Госсекретарь подчеркнул, что любые военные действия, направленные на рост враждебности, не приближают мир.

Читать новость полностью

ООН в связи с данными об атаке на Кремль призвала воздерживаться от эскалации

ООН призывает стороны конфликта на Украине воздерживаться от риторики и действий, ведущих к эскалации. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Кремль.

Официальный сайт ООН

"Мы видели сообщения и знакомы с заявлениями, сделанными на этот счет российскими и украинскими властями. ООН не находится в той позиции, чтобы подтвердить эти сообщения", - сказал он.

"Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - отметил Хак.

В МИД Сирии назвали терактом атаку БПЛА на Кремль

В МИД Сирии осудили украинскую атаку беспилотниками на Кремль и назвали инцидент терактом.

«Сирия решительно осуждает нанесение ударов по Кремлю украинским режимом во главе с Соединёнными Штатами и их союзниками с помощью беспилотных летательных аппаратов и считает это актом терроризма и глупым поведением», — говорится в сообщении в Twitter.

Читать новость полностью

Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку дронов на Кремль

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев.

Как писала «Парламентская газета», ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Жапарова, который прибудет накануне 9 Мая и примет участие в торжествах.

«График международных мероприятий президента не менялся», — цитирует РИА «Новости» Султанбаева.

Читать новость полностью

Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым

Россия даст ответ на террористический выпад Украины в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтет необходимым. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", - говорится в комментарии дипломата.

Он подчеркнул, что высказывания официальных лиц в Вашингтоне о сложившейся ситуации "поражают цинизмом и абсурдом".

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий