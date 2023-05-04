«Таинственный инцидент»: в Европе прокомментировали атаку БПЛА на Кремль

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом". Такое мнение она выразила в четверг в эфире радиостанции France Info.

"У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало, - сказала Колонна. - Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный".

В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует Москву, а ведет боевые действия только на своей территории.

Zuma\TACC

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента РФ Владимира] Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", - сказал он в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы, комментируя по просьбе журналистов ночную атаку беспилотников на Кремль.

Москве и Киеву следует воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации после попытки атаки Кремля со стороны Украины. Такое заявление сделала в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Как писала «Парламентская газета», в среду два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. В пресс-службе главы государства уточнили, что дроны были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в момент попытки удара президент Владимир Путин находился не в Кремле, а в своей резиденции в Ново-Огарево.

EPA/ТАСС

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — цитирует РИА «Новости» китайского дипломата.

Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Один из журналистов задал ему вопрос о позиции Вашингтона в связи с российскими обвинениями в адрес Украины в организации атаки беспилотниками Кремля.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — ответил Блинкен.

Также он добавил, что Госдепартамент не обладает на данный момент достаточной информацией об этом инциденте, поэтому ему «сложно комментировать и рассуждать на этот счет без реальных фактов».

Представитель Пентагона заявил, что в военном ведомстве в курсе сообщений об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, но не могут их прокомментировать, передает РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария», — сказал он.

При этом поспешных выводов Оттава делать не будет. С таким заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Я думаю, что, очевидно, мы должны быть обеспокоены всем, что произошло. Но в настоящий момент мы не собираемся делать поспешных выводов», — заявил политик. Его слова приводит ТАСС.

Трюдо подчеркнул, что Оттава вместе с канадскими спецслужбами и партнёрами пытается установить, что именно произошло.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль и выразил солидарность с Россией. Соответствующее заявление распространило в среду венесуэльское Министерство иностранных дел.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа выражает глубокое и полное осуждение провалившейся попытки убийства президента Российской Федерации Владимира Путина", - указывается в тексте. Правительство Венесуэлы "отмечает эффективные действия российских служб безопасности, которые смогли нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Кремлевского дворца с подлым намерением совершить покушение на жизнь президента Путина", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.



"Боливарианская Республика Венесуэла выражает полную солидарность с правительством и народом России в связи с этими событиями и выступает за то, чтобы компетентные органы привлекли к ответственности инициаторов и исполнителей, которые организовали, финансировали и покровительствовали этой предосудительной попытке покушения на убийство", - подчеркнули в МИД.

В Брюсселе ищут и проверяют данные касательно ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю, о которых ранее было заявлено Москвой. Использование этого инцидента для эскалации конфликта недопустимо. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель ЕС Петер Стано в беседе с «Лентой.ру».

eeas.europa.eu

«Мы осведомлены о заявлениях российских властей о предполагаемых ударах беспилотников по Кремлю. Учитывая почти нулевую достоверность всей информации, что поступает из Москвы в эти дни, мы ищем больше информации о том, что произошло на самом деле», — говорится в сообщении.

Стано также напомнил, что Евросоюз продолжает осуждать «агрессию России против Украины» и поддерживает украинскую территориальную целостность, отметив, что инцидент не должен стать предлогом к дальнейшей эскалации.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль отдаляет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Думаю, да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов на полях публичного мероприятия в Риме.

Госсекретарь подчеркнул, что любые военные действия, направленные на рост враждебности, не приближают мир.

ООН призывает стороны конфликта на Украине воздерживаться от риторики и действий, ведущих к эскалации. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Кремль.

Официальный сайт ООН

"Мы видели сообщения и знакомы с заявлениями, сделанными на этот счет российскими и украинскими властями. ООН не находится в той позиции, чтобы подтвердить эти сообщения", - сказал он.



"Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - отметил Хак.

В МИД Сирии осудили украинскую атаку беспилотниками на Кремль и назвали инцидент терактом.

«Сирия решительно осуждает нанесение ударов по Кремлю украинским режимом во главе с Соединёнными Штатами и их союзниками с помощью беспилотных летательных аппаратов и считает это актом терроризма и глупым поведением», — говорится в сообщении в Twitter.

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев.

Как писала «Парламентская газета», ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Жапарова, который прибудет накануне 9 Мая и примет участие в торжествах.

«График международных мероприятий президента не менялся», — цитирует РИА «Новости» Султанбаева.

Россия даст ответ на террористический выпад Украины в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтет необходимым. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", - говорится в комментарии дипломата.