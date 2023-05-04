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Президент Киргизии посетит РФ, несмотря на атаку дронов на Кремль

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию, несмотря на атаку украинских беспилотников на Кремль. Как сообщает РБК, об этом заявил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку дронов на Кремль
© ТАСС

«График международных мероприятий президента не менялся», — сказал пресс-секретарь.

Жапаров должен прилететь в Москву 8 мая. Он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы сотрудничества стран.

На следующий день он посетит Парад Победы на Красной площади. Отметим, что в прошлом году на мероприятии не было ни одного иностранного лидера. В Кремле объясняли, что их не приглашали, поскольку дата не являлась юбилейной.

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В Кремле ранее сообщили, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Москве возложили на Киев.

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