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Полиция в Финляндии начала расследование нападения на российское консульство

Полиция города Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах начала предварительное расследование нападения на консульство России. Об этом сообщает Reuters.

В Финляндии начали расследование нападения на российское консульство
© lenta.ru

Уточняется, что в результате нападения был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло. В полиции также заявили, что в распоряжении правоохранителей есть информация о возможных причастных к вандализму.

Инцидент на территории консульства России произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Зданию дипмиссии населен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».

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