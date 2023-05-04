В Финляндии начали расследование нападения на российское консульство

Полиция города Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах начала предварительное расследование нападения на консульство России. Об этом сообщает Reuters.

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Уточняется, что в результате нападения был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло. В полиции также заявили, что в распоряжении правоохранителей есть информация о возможных причастных к вандализму.