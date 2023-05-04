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От Карла III потребовали извинений за колонизацию

Лидеры коренных народов Содружества наций написали письмо королю Великобритании Карлу III, в котором просят у него извинений за последствия колонизации. Об этом пишет Guardian.

В своем письме активисты просят начать процесс «официальных извинений», а также «возмещения ущерба» за последствия колонизации народов. Письмо подписали представители Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.

В документе активисты просят короля «немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства». В письме также отмечается, что королю следовало бы признать ужасы колонизации в день его коронации – 6 мая.

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«Мы знаем, что это может быть трудным разговором для королевской семьи, но перемены начинаются с того, что мы слушаем», — сказала спортсменка из числа аборигенов, бывший сенатор от лейбористской партии Австралии Нова Перис.

Ранее принц Чарльз заявил главам правительств Содружества, что пришло время признания ошибок прошлого.

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