От Карла III потребовали извинений за колонизацию
Лидеры коренных народов Содружества наций написали письмо королю Великобритании Карлу III, в котором просят у него извинений за последствия колонизации. Об этом пишет Guardian.
В своем письме активисты просят начать процесс «официальных извинений», а также «возмещения ущерба» за последствия колонизации народов. Письмо подписали представители Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.
В документе активисты просят короля «немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства». В письме также отмечается, что королю следовало бы признать ужасы колонизации в день его коронации – 6 мая.
«Мы знаем, что это может быть трудным разговором для королевской семьи, но перемены начинаются с того, что мы слушаем», — сказала спортсменка из числа аборигенов, бывший сенатор от лейбористской партии Австралии Нова Перис.
Ранее принц Чарльз заявил главам правительств Содружества, что пришло время признания ошибок прошлого.