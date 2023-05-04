Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку дронов на Кремль
Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев.
Как писала «Парламентская газета», ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Жапарова, который прибудет накануне 9 Мая и примет участие в торжествах.
«График международных мероприятий президента не менялся», — цитирует РИА «Новости» Султанбаева.
В среду два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. В пресс-службе главы государства уточнили, что дроны были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Позднее Песков уточнил, что в момент попытки удара Президент Владимир Путин находился не в Кремле, а в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также со своей стороны подтвердил отсутствие изменений в планах проведения Парада Победы.