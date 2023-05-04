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Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку дронов на Кремль

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев.

Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку дронов на Кремль
© ТАСС

Как писала «Парламентская газета», ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Жапарова, который прибудет накануне 9 Мая и примет участие в торжествах.

«График международных мероприятий президента не менялся», — цитирует РИА «Новости» Султанбаева.

Песков об атаке беспилотников на Кремль: главное

В среду два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. В пресс-службе главы государства уточнили, что дроны были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Позднее Песков уточнил, что в момент попытки удара Президент Владимир Путин находился не в Кремле, а в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также со своей стороны подтвердил отсутствие изменений в планах проведения Парада Победы.

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