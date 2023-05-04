Зеленский посетит Международный уголовный суд

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию приедет Нидерланды , где встретится в главами МИД и Минобороны страны, а также посетит Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на не названного нидерландского чиновника.

Ожидается, что 4 мая украинский президент встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Кроме того, как сообщают местные СМИ, у Зеленского запланировано выступление с речью «Нет мира без справедливости для Украины» в Гааге.