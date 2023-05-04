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Зеленский посетит Международный уголовный суд

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию приедет Нидерланды, где встретится в главами МИД и Минобороны страны, а также посетит Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на не названного нидерландского чиновника.

Зеленский посетит Международный уголовный суд
© Офис Президента Украины

Ранее стало известно, что самолет Зеленского приземлился в голландском аэропорту Схипхол.

Ожидается, что 4 мая украинский президент встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Кроме того, как сообщают местные СМИ, у Зеленского запланировано выступление с речью «Нет мира без справедливости для Украины» в Гааге.

Также сообщается, что президент Украины намерен посетить Международный уголовный суд.

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