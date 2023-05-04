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Китайские эксперты назвали цель атаки беспилотников на Кремль

Автор Global Times Ху Сицзинь заявил, что Украина попыталась посеять панику среди россиян с помощью атаки дронов на Кремль. По его мнению, теперь конфликт двух стран может вступить в «более неуправляемую фазу».

Ху считает, что реальная цель этой акции заключалась не в том, чтобы совершить успешное покушение на президента РФ, а в том, чтобы шокировать россиян и сорвать предстоящий парад Победы на Красной площади. По его мнению, с помощью атаки украинцы пытались создать иллюзию, что Москва «недалеко от поля боя и боевые действия дошли и до нее».

Кремль - одно из наиболее защищенных мест в России, но хакеры способны «научить» беспилотники пробивать электромагнитную защиту, подчеркнул он.

По его мнению, дроны были специально разработаны или модифицированы для наступательных целей и управляли ими не обычные люди, а группа специального назначения.

Россия до сих пор не наносила ударов по офису президента Украины Владимира Зеленского. В заявлении, сделанном после уничтожения беспилотников, российская сторона заявила, что «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

По словам Ху, главный вопрос сейчас - нанесет ли РФ удар по офису Зеленского. Китайский эксперт заявил, что начало открытых атак на президентские офисы будет означать, что конфликт вступил в «более неуправляемую фазу» и станет более ожесточенным.

Известный китайский журналист Лю Хун назвал попытку атаковать Кремль «очень дурным сигналом», демонстрирующим, что «некоторые красные линии были порваны, и даже было положено начало серии кровопролитных боев», сообщает РИА Новости.

Песков об атаке беспилотников на Кремль: главное

В Кремле ранее заявили, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Москве возложили на украинские власти.

В Кремле подчеркнули, что оба дрона были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал, разрушений также нет.

В Кремлем назвали случившееся спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня Победы.

Украинские власти причастность к атаке отрицают.

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