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СМИ: Зеленский прибыл в Нидерланды

Самолет с украинским лидером Владимиром Зеленским на борту приземлился в Нидерландах, сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.

Ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По данным СМИ, лидер Украины выступит в Гааге с речью. Это первый визит Зеленского в страну на посту президента.

В МИД страны не стали комментировать информацию о приезде Зеленского.

Вечером 3 мая Владимир Зеленский покинул Финляндию. Президент Украины Владимир Зеленский после Финляндии не поедет сразу обратно на Украину, сообщил в тот же день пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

3 мая Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки. Финские власти не могут направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники, заявил по итогам переговоров в Хельсинки с украинским лидером Владимиром Зеленским его финский коллега Саули Ниинисте, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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