СМИ: Зеленский прибыл в Нидерланды

Самолет с украинским лидером Владимиром Зеленским на борту приземлился в Нидерландах, сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.

Ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По данным СМИ, лидер Украины выступит в Гааге с речью. Это первый визит Зеленского в страну на посту президента.

В МИД страны не стали комментировать информацию о приезде Зеленского.

Вечером 3 мая Владимир Зеленский покинул Финляндию. Президент Украины Владимир Зеленский после Финляндии не поедет сразу обратно на Украину, сообщил в тот же день пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.