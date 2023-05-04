Посол РФ пообещал ответ на украинскую атаку на Кремль

Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым
Россия даст ответ на террористический выпад Украины в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтет необходимым. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", - говорится в комментарии дипломата.
Он подчеркнул, что высказывания официальных лиц в Вашингтоне о сложившейся ситуации "поражают цинизмом и абсурдом".