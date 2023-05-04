Посол РФ пообещал ответ на украинскую атаку на Кремль

"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", - говорится в комментарии дипломата.