В США вычислили настоящего президента страны

«Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена», - пишет ресурс, отмечая, что это должно «сильно пугать», так как первая леди оказывает существенное влияние на своего супруга и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как главе «того, что осталось от Свободного мира».

Она настоящая сила, а не просто «рупор». Джилл стоит за президентом США. Первая леди, как правило, присутствует на встречах Байдена в Белом доме, слушает доклады, которые готовят для Байдена и задает вопросы. Она не озвучивает решения, но находится в комнате, формируя беседу и «эффективно следя за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется».