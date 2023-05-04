В США вычислили настоящего президента страны
Настоящая власть в Соединенных Штатах сконцентрирована в руках супруги американского лидера Джилл Байден, сообщает 19fortyfive.
В статье говорится, что она, по сути, является первой женщиной-президентом США.
«Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена», - пишет ресурс, отмечая, что это должно «сильно пугать», так как первая леди оказывает существенное влияние на своего супруга и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться как главе «того, что осталось от Свободного мира».
Она настоящая сила, а не просто «рупор». Джилл стоит за президентом США. Первая леди, как правило, присутствует на встречах Байдена в Белом доме, слушает доклады, которые готовят для Байдена и задает вопросы. Она не озвучивает решения, но находится в комнате, формируя беседу и «эффективно следя за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется».
При этом в статье отмечается, что Джо Байден явно слабеет умственно и физически. Если Джилл Байден позволит супругу покинуть пост, это лишит ее как фактической власти, так и денег, которые влиятельные круги платят ей за доступ к Белому дому.