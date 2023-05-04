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СМИ: Прокуратура США готова предъявить обвинения сыну Байдена

Американская прокуратура близка к предъявлению обвинений сыну главе государства Хантеру Байдену, сообщает Washington Post.

СМИ: Прокуратура США готова предъявить обвинения сыну Байдена
© ТАСС

Он подозревается в нарушениях, связанных с налогами и оружием. Ожидаемые обвинения станут итогом расследования, длившегося четыре года. Его продвигали представители Республиканской партии, чтобы доказать коррумпированность семьи Байдена. Юристы Хантера провели встречу в штаб-квартире Министерства юстиций США с прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайссом. Защита призывала обвинителей отказаться от выдвижения обвинений, либо их сократить.

Как пишет издание, любое решение может оказать существенное влияние на действующего президента, который начал кампанию по переизбранию. Данный вопрос для Байдена очень чувствителен.

Республиканцы, стремящиеся вернуть себе Белый дом, пытались напрямую связать юридические проблемы Хантера Байдена с его отцом. При этом Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил Конгрессу, что решения департамента по этому делу не будут политизированы.

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