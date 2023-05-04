Воздушная тревога прозвучала в Полтавской и Кировоградской областях Украины

В Полтавской и Кировоградской областях Украины сработали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, это произошло в 23:27 в Полтавской области, а в 23:28 - в Кировоградской.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киевом территории Херсонской области.