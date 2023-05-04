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Воздушная тревога прозвучала в Полтавской и Кировоградской областях Украины

В Полтавской и Кировоградской областях Украины сработали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Воздушная тревога прозвучала в Полтавской и Кировоградской областях Украины
© globallookpress.com

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, это произошло в 23:27 в Полтавской области, а в 23:28 - в Кировоградской.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киевом территории Херсонской области.

Ранее американское посольство в Киеве заявило, что в украинской столице в и Киевской области сохраняется повышенная угроза ракетных атак. Дипломат призвали граждан США не игнорировать воздушную тревогу и выполнять предписания местных властей.

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