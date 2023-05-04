Воздушная тревога прозвучала в Полтавской и Кировоградской областях Украины
В Полтавской и Кировоградской областях Украины сработали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, это произошло в 23:27 в Полтавской области, а в 23:28 - в Кировоградской.
Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киевом территории Херсонской области.
Ранее американское посольство в Киеве заявило, что в украинской столице в и Киевской области сохраняется повышенная угроза ракетных атак. Дипломат призвали граждан США не игнорировать воздушную тревогу и выполнять предписания местных властей.