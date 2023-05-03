Зеленский улетел из Финляндии на самолете без опознавательных знаков

Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на самолёте без опознавательных знаков и в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что примерно в 20:50 по мск кортеж Зеленского прибыл к терминалу аэропорта Хельсинки для частных самолетов. В это время в небе над аэропортом зависли несколько охранных вертолетов. После этого самолёт без опознавательных знаков вылетел из аэропорта в неизвестном направлении. Согласно имеющимся данным, этим самолётом может быть борт администрации США Boeing C-40B, на котором Зеленский и прибыл в Финляндию.