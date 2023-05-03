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Зеленский улетел из Финляндии в неизвестном направлении на самолете без опознавательных знаков

Зеленский улетел из Финляндии в неизвестном направлении на самолете без опознавательных знаков

Зеленский улетел из Финляндии на самолете без опознавательных знаков
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Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на самолёте без опознавательных знаков и в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что примерно в 20:50 по мск кортеж Зеленского прибыл к терминалу аэропорта Хельсинки для частных самолетов. В это время в небе над аэропортом зависли несколько охранных вертолетов. После этого самолёт без опознавательных знаков вылетел из аэропорта в неизвестном направлении. Согласно имеющимся данным, этим самолётом может быть борт администрации США Boeing C-40B, на котором Зеленский и прибыл в Финляндию.

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Напомним, что в Финляндии Зеленский провёл встречи с главами правительств стран Северной Европы.

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