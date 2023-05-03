Во Франции допустили причастность США к атаке на Кремль
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в США к атаке беспилотников на Кремль. Он считает, что за ней стоят американские «ястребы».
«Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих третьей мировой войны?!» — написал политик.
Филиппо подчеркнул, что эти «сумасшедшие люди» готовы на все, и выразил мнение, что именно они взорвали газопровод «Северный поток».
В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.