Республиканцы заявили об участии Байдена в коррупционной схеме

Группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором сообщила об участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах во времена его нахождения на посту вице-президента. Об этом сообщает «РБК».

Источник данной информации республиканцы раскрывать не стали. При этом они указали, что она «вызывает опасения, что тогдашний вице-президент участвовал в схеме взяточничества с также вовлеченным в нее иностранным гражданином».

«Американскому народу нужно знать, продал ли президент Байден США», — говорится в обращении республиканцев.