Республиканцы заявили об участии Байдена в коррупционной схеме
Группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором сообщила об участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах во времена его нахождения на посту вице-президента. Об этом сообщает «РБК».
Источник данной информации республиканцы раскрывать не стали. При этом они указали, что она «вызывает опасения, что тогдашний вице-президент участвовал в схеме взяточничества с также вовлеченным в нее иностранным гражданином».
«Американскому народу нужно знать, продал ли президент Байден США», — говорится в обращении республиканцев.
Они уверены, что у ФБР есть информация о преступной схеме. В связи с этим они потребовали от руководства спецслужбы предоставить открытый отчет о ней. Обращение также подписал председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер.