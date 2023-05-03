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Республиканцы заявили об участии Байдена в коррупционной схеме

Группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором сообщила об участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах во времена его нахождения на посту вице-президента. Об этом сообщает «РБК».

Республиканцы заявили об участии Байдена в коррупционной схеме
© globallookpress.com

Источник данной информации республиканцы раскрывать не стали. При этом они указали, что она «вызывает опасения, что тогдашний вице-президент участвовал в схеме взяточничества с также вовлеченным в нее иностранным гражданином».

«Американскому народу нужно знать, продал ли президент Байден США», — говорится в обращении республиканцев.

Стало известно мнение демократов по выдвижению Байдена

Они уверены, что у ФБР есть информация о преступной схеме. В связи с этим они потребовали от руководства спецслужбы предоставить открытый отчет о ней. Обращение также подписал председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер.

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