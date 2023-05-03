Стало известно число жертв стрельбы в Атланте

Названо число жертв стрельбы в американском городе Атланта. Как сообщает CNN, в результате инцидента погиб один человек, ещё как минимум четверо получили ранения.

Уточняется, что стрельбу начал бывший военный, пришедший на приём для психологической оценки. В процессе мужчину что-то разозлило, после чего он достал оружие и открыл огонь.

В данный момент полиция разыскивает преступника и распространяет фотографии с изображением злоумышленника. Кроме того, на месте преступления развёрнуты силы охраны правопорядка, а также бронированные автомобили спецназа.