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Стало известно число жертв стрельбы в Атланте

Названо число жертв стрельбы в американском городе Атланта. Как сообщает CNN, в результате инцидента погиб один человек, ещё как минимум четверо получили ранения.

Стало известно число жертв стрельбы в Атланте
© globallookpress.com

Уточняется, что стрельбу начал бывший военный, пришедший на приём для психологической оценки. В процессе мужчину что-то разозлило, после чего он достал оружие и открыл огонь.

В данный момент полиция разыскивает преступника и распространяет фотографии с изображением злоумышленника. Кроме того, на месте преступления развёрнуты силы охраны правопорядка, а также бронированные автомобили спецназа.

Ранее 14-летний семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде.

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