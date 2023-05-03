В Белом доме заявили, что США не поощряют Украину наносить удары по РФ
Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.
«С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», — сказала она.
По словам Жан-Пьер, США не могут подтвердить деталей сообщений об атаке на Кремль. Она отметила, что «не хочет спекулировать и обсуждать гипотетические вопросы».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Украины способы защиты своей территории в рамках конфликта с РФ.