В США призвали Зеленского поторопиться с переговорами

Экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к тексту песни группы The Rolling Stones «You Can't Always Get What You Want» («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»). Об этом они написали в статье для американского журнала Newsweek.