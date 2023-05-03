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Блинкен: США советуют своим гражданам пересмотреть планы по посещению РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство рекомендует гражданам страны, включая журналистов, пересмотреть планы посещения России из-за угрозы «неправомерного задержания». Об этом он сказал в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

Блинкен посоветовал американцам пересмотреть планы по посещению РФ
© Газета.Ru

«Как правительство мы, естественно, рекомендуем каждому обладателю паспорта США серьезно пересмотреть свои планы поехать в ряд стран, в которых реализуется подобная практика (неправомерного задержания. — «Газета.Ru»). То же самое мы рекомендуем журналистам», — сказал Блинкен.

Он также отметил, что понимает потребность журналистов работать и подчеркнул, что значение их работы неоценимо.

«В конечном счете журналистам следует учитывать этот риск», — добавил госсекретарь США.

Выступление Блинкена сорвали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ведомство рекомендует россиянам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Она подчеркнула, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц США к согражданам немедленно покинуть Россию «лицемерны и двусмысленны», ведь именно Вашингтон «развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах», к которым у американских спецслужб появились претензии.

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