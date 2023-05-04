В Польше выразили недоумение насаждением темы Украины в СМИ

Поддержка Украины со стороны западных государств важна, но не может быть так, чтобы тема Украины была на передовицах газет на протяжении целого года. Так насаждению киевских нарративов в мировых и региональных СМИ удивился глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat.
«Не должно такого, чтобы [западные] лидеры изменили свое отношение [к теме поддержки Украины], но и не может быть так, чтобы ситуация в Украине была на первых полосах газет круглый год», — выразил недоумение Пшидач, заявив, что понимает причины того, почему президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает западным лидерам и альянсу НАТО об их обещаниях военной и экономической помощи Киеву.
Ранее стало известно, что западные страны лишились доверия Украины, и теперь украинские власти держат в секрете детали весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции армии.
27 апреля немецкая газета Der Freitag заявила, что Киев стремится контролировать сообщения о боевых действиях, которые поступают в западные СМИ, чтобы в выгодном свете преподнести действия Вооруженных сил Украины на фронте. Отмечается, что власти ограничили работу журналистов в зоне боевых действий и прифронтовых районах.