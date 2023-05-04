В Польше выразили недоумение насаждением темы Украины в СМИ

«Не должно такого, чтобы [западные] лидеры изменили свое отношение [к теме поддержки Украины], но и не может быть так, чтобы ситуация в Украине была на первых полосах газет круглый год», — выразил недоумение Пшидач, заявив, что понимает причины того, почему президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает западным лидерам и альянсу НАТО об их обещаниях военной и экономической помощи Киеву.