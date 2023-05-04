$79.31-0.6587.58-0.08

В Польше выразили недоумение насаждением темы Украины в СМИ

Поддержка Украины со стороны западных государств важна, но не может быть так, чтобы тема Украины была на передовицах газет на протяжении целого года. Так насаждению киевских нарративов в мировых и региональных СМИ удивился глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat.

В Польше выразили недоумение насаждением темы Украины в СМИ
© lenta.ru

«Не должно такого, чтобы [западные] лидеры изменили свое отношение [к теме поддержки Украины], но и не может быть так, чтобы ситуация в Украине была на первых полосах газет круглый год», — выразил недоумение Пшидач, заявив, что понимает причины того, почему президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает западным лидерам и альянсу НАТО об их обещаниях военной и экономической помощи Киеву.

Ранее стало известно, что западные страны лишились доверия Украины, и теперь украинские власти держат в секрете детали весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции армии.

27 апреля немецкая газета Der Freitag заявила, что Киев стремится контролировать сообщения о боевых действиях, которые поступают в западные СМИ, чтобы в выгодном свете преподнести действия Вооруженных сил Украины на фронте. Отмечается, что власти ограничили работу журналистов в зоне боевых действий и прифронтовых районах.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий