Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента РФ Владимира] Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", - сказал он в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы, комментируя по просьбе журналистов ночную атаку беспилотников на Кремль.