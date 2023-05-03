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Блинкен: США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории

Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Блинкен: США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории
© globallookpress.com

Один из журналистов задал ему вопрос о позиции Вашингтона в связи с российскими обвинениями в адрес Украины в организации атаки беспилотниками Кремля.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — ответил Блинкен.

Также он добавил, что Госдепартамент не обладает на данный момент достаточной информацией об этом инциденте, поэтому ему «сложно комментировать и рассуждать на этот счет без реальных фактов».

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