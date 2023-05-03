Блинкен: США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории

Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Один из журналистов задал ему вопрос о позиции Вашингтона в связи с российскими обвинениями в адрес Украины в организации атаки беспилотниками Кремля.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — ответил Блинкен.