Блинкен: США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории
Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Один из журналистов задал ему вопрос о позиции Вашингтона в связи с российскими обвинениями в адрес Украины в организации атаки беспилотниками Кремля.
«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — ответил Блинкен.
Также он добавил, что Госдепартамент не обладает на данный момент достаточной информацией об этом инциденте, поэтому ему «сложно комментировать и рассуждать на этот счет без реальных фактов».