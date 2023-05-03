Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с необъявленным визитом в Хельсинки, мог прилететь в столицу Финляндии на американском правительственном самолете Boeing C-40B. Об этом пишет финская газета Helsingin sanomat.

Как сообщает издание, в хельсинском аэропорту приземлился «летающий офис» ВВС США, который может быть средством передвижения главы украинского государства.

В публикации указывается, что на практике данный самолет представляет собой военную версию самого распространенного в мире пассажирского самолета Boeing 737. Ранее Зеленский летал на данном самолете в США, транспондер которого был включен. При этом в Финляндию Boeing C-40B прибыл с выключенным транспондером, уточняет Helsingin sanomat.

В популярном сервисе отслеживания полетов самолетов Flightradar24 отсутствует информация о данном судне.

3 мая стало известно, что Зеленский прибыл с визитом в Финляндию.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Зеленский приедет в Берлин 13 мая.