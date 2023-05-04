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Белый дом оценил необходимость переговоров с Россией в связи с атакой на Кремль

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в беседе с РИА Новости оценил необходимость переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. По его словам, у американского лидера нет планов обсуждать данный вопрос с Путиным.

Белый дом оценил необходимость переговоров с Россией в связи с атакой на Кремль
© globallookpress.com

«Мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент», — заявил он.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Кремль

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку дронов на Кремль, возложив ответственность за данный инцидент не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на его западных хозяев — Байдена, а также лидеров стран, поддерживающих киевские власти.

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