Белый дом оценил необходимость переговоров с Россией в связи с атакой на Кремль

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в беседе с РИА Новости оценил необходимость переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. По его словам, у американского лидера нет планов обсуждать данный вопрос с Путиным.

«Мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент», — заявил он.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.