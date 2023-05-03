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Жозеп Боррель предложил вводить санкции за коррупцию по всему миру

По словам главы дипломатии ЕС, проект будет реализован в рамках Общей внешней политики и политики безопасности.

Боррель предложил вводить санкции за коррупцию по всему миру
© globallookpress.com

«Мы посылаем чёткий сигнал: Брюссель не готов вести дела с теми, кто занимается коррупцией, где бы это не происходило», — отметил он.

Кроме того, Боррель рассказал о программе мер для борьбы со взяточничеством внутри ЕС. Среди них, в частности, создание сети, которая объединит работу правоохранительных органов, органов власти и других заинтересованных сторон. Структура будет разрабатывать практические руководства по борьбе с коррупцией, а также создаст карту областей ЕС с высоким коррупционным риском.

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