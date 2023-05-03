Боррель предложил вводить санкции за коррупцию по всему миру

«Мы посылаем чёткий сигнал: Брюссель не готов вести дела с теми, кто занимается коррупцией, где бы это не происходило», — отметил он.

Кроме того, Боррель рассказал о программе мер для борьбы со взяточничеством внутри ЕС. Среди них, в частности, создание сети, которая объединит работу правоохранительных органов, органов власти и других заинтересованных сторон. Структура будет разрабатывать практические руководства по борьбе с коррупцией, а также создаст карту областей ЕС с высоким коррупционным риском.