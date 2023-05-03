Выступление Блинкена сорвали

Активисты сорвали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена публичными призывами освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который сейчас находится в британской тюрьме в ожидании экстрадиции в США. Трансляция видео выступления Государственного департамента.

Выступление госсекретаря было запланировано в рамках мероприятия газеты The Washington Post, приуроченного ко Всемирному дню свободы печати. Видно, как в самом начале мероприятия в зале появились двое активистов с плакатами, но спустя некоторое время охрана вывела их со встречи.

В августе прошлого года защита Ассанжа подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение британских властей об экстрадиции журналиста в США. Уточнялось, что жалоба включает «значимые новые свидетельства» по делу в пользу австралийского журналиста. Подробности в организации не раскрыли. Апелляция рассматривается до сих пор.