Президент Франции Эммануэль Макрон своей политикой разрушает антироссийскую стратегию Евросоюза, считает старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Барт Шевчик. Как сообщает «ПолитРоссия», в своей статье для издания Foreign Policy эксперт поясняет, что с началом украинского конфликта в Европе сформировалась общая стратегия на сдерживание России, углубление сотрудничества с США и дистанцирование от Китая. Однако Макрон явно отстаивает совершенно противоположные взгляды, пытаясь ограничить влияние США в Европе, полагает аналитик.

Макрон, с другой стороны, похоже, черпал вдохновение во <...> внешней политике президента Франции Шарля де Голля, направленной на восстановление главенства Франции в Европе, отстранение Соединенных Штатов (и их союзника Великобритании) от континентальных дел и свободное маневрирование с другими великими державами, такими как Россия и Китай, — пишет Шевчик.

По его мнению, поддерживая постоянную связь с лидерами, которых Запад пытается изолировать или держать на дистанции, Макрон «парализует» единую европейскую стратегию. При этом, как утверждает автор статьи, действия французского лидера не пользуются популярностью в Европе.

Макрон пытался маневрировать, как лиса, в попытке превратить Европу во льва, но в процессе он оттолкнул большую часть Европы, — говорится в публикации Foreign Policy.