Закрытие Турцией своего воздушного пространства для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны, является проблемой для Армении. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Да, есть проблема, ну извините, чья эта проблема? Это наша проблема. Те, кто закрывают наши дороги, они вообще не имеют никаких проблем", - ответил он на соответствующий вопрос одного из оппозиционных депутатов.

Видео дня

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Мы закрыли Армении воздушное пространство для рейсов в третьи страны. Мы будем пропускать самолеты в нашу страну при необходимости, но не позволим пролета лайнеров и частных джетов через наше пространство, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", - предупредил министр.

Под провокациями в данном случае глава МИД подразумевал недавнее открытие в Ереване мемориала "Немезис" в память об акции возмездия, которую проводили в начале ХХ века армяне против лидеров и организаторов геноцида, который Турция не признает.

"Мы вместе с Азербайджаном искренне хотели нормализовать отношения с Арменией после Карабахской войны. Азербайджан выступил с предложением о мирном соглашении. Это конкретный шаг. Но Армения не перестает нагнетать обстановку", - сказал министр.

Как обратил внимание Чавушоглу, начиная процесс нормализации, Анкара и Ереван не стали выдвигать предварительные условия относительно признания или отрицания "геноцида армян" в Османской империи.

"Но мы не приемлем установку этого мемориала, который превозносит террористов, от рук которых погибли наши дипломаты, граждане, а также азербайджанцы. И тут я не принимаю последовавшие пояснения, что этот памятник якобы самостоятельно установили муниципальные власти и прочее. Это демонстрация отсутствия благонамеренности с их стороны", - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что Анкара в индивидуальном порядке разрешит спикеру парламента Армении Алену Симоняну прибыть на заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в турецкой столице 4-5 мая. Он объяснил это решение международным характером мероприятия.

Ереван не получил официального уведомления от Турции по решению о закрытии ее воздушного пространства для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в Комитете гражданской авиации республики.

"Армянская сторона не получала официального уведомления от турецкой стороны по данному вопросу", - сказали в ведомстве.

...

Армения и Турция в данный момент не имеют дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений. В настоящее время страны ведут работу по нормализации отношений.

новость от 29 апреля

Рейс из Парижа в Ереван авиакомпании Flyone Armenia сօвершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за закрытия Турцией воздушного пространства для перевозчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров авиакомпании Арама Ананяна.

«Рейс Париж — Ереван сօвершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства», — сказал Ананян.