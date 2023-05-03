Названа главная слабость США, которой может воспользоваться Китай

Конфликт на Украине показал всему миру слабость военной промышленности США, чем может воспользоваться Китай. Такое мнение в своей статье в Bloomberg высказал обозреватель Хал Брэндс.

«Американский арсенал демократии находится в плачевном состоянии, как и способность США поддерживать — или, что еще лучше, сдерживать — войну великих держав.

Эта хрупкость не развилась в одночасье. Она была результатом десятилетий преднамеренного политического выбора», — считает он.

Брэндс уверен, что к такой ситуации США привели изменения в экономике страны после Холодной войны, которые заключались в снижении военных расходов и переориентации на производство высокотехнологичного оружия в небольших количества. Все это превратило Соединенные Штаты из державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, с трудом поддерживающую Украину в конфликте с Россией. Главным образом данный аспект проявил себя в том, что Вашингтон не может угнаться за тем с какой скоростью Киев расходует его боеприпасы и оружие, отметил он.