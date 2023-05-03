Глава делегации РФ в Вене назвал основную угрозу зерновой сделке
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что террористические акции со стороны Украины и невыполнение условий договора угрожают продлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Реальное "оружие", которое угрожает продлению "черноморской инициативы" по вывозу сельхозпродукции из Украины и аналогичному обязательству перед Россией в снятии препон на пути экспорта зерновых или удобрений – это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", а также невыполнение условий сделки в части российского агросектора», – заявил он во время пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Гаврилов также добавил, что на данный момент Россия не видит желания со стороны контрагентов выполнять договорённости по зерновой сделке. Кроме того, по словам дипломата, Москва отвергает обвинения со стороны участников ОБСЕ об использовании Россией ситуацией с продовольствием в качестве «оружия».
«Понимаем, что западные коллеги не привыкли обращаться к фактам, но они говорят сами за себя: с 1 августа 2022 года в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" на 917 судах вывезено около 29 миллионов тонн продовольствия», – сказал он.
Кроме того, Гаврилов также заявил о минировании Одесской области и части акватории Чёрного моря со стороны Украины. По его словам, часть морских мин ушли в дрейф по Чёрному морю, что привело к подрыву гражданских судов.
«Всё это очередной раз демонстрирует, к каким катастрофическим результатам привели безответственные, импульсивные действия украинских властей. Российская Федерация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей», – добавил дипломат.
Ранее о будущем зерновой сделки высказался заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.