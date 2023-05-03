Глава делегации РФ в Вене назвал основную угрозу зерновой сделке

«Понимаем, что западные коллеги не привыкли обращаться к фактам, но они говорят сами за себя: с 1 августа 2022 года в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" на 917 судах вывезено около 29 миллионов тонн продовольствия», – сказал он.