В США заявили о проведении оценки атаки на Кремль

США проводят оценку атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Мы все еще пытаемся оценить эту информацию», — заявил источник.
Ранее Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.
Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию. Днем 3 мая также появилось видео, снятое, предположительно, в ночь совершения атаки беспилотников. На кадрах видно, как над одним из зданий Кремля поднимается белый дым.