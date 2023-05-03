В США заявили о проведении оценки атаки на Кремль

США проводят оценку атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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«Мы все еще пытаемся оценить эту информацию», — заявил источник.

Ранее Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.