Молдавия закрыла небо для полетов самолетов

Власти Молдавии запретили полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве республики на время проведения саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 1-2 июня в винодельческом комплексе Мimi в селе Бульбоака Новоаненского района. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД Молдавии.

"В целях обеспечения авиационной безопасности полеты всех гражданских воздушных судов будут запрещены во всем воздушном пространстве Республики Молдова на временной интервал с 00.00 1 июня (по местному времени) до 07.00 2 июня, за исключением официальных самолетов. В случае гражданских беспилотных летательных аппаратов (дронов) запрет на полеты действует с 00.00 31 мая (по местному времени) до 07.00 2 июня", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что о запрете полетов в воздушном пространстве республики уже проинформированы авиакомпании. Также в дни саммита запрещено оставлять автомобили на парковке аэропорта.

В МВД Молдавии также сообщили об ограничении движения автотранспорта и других мерах безопасности в дни проведения саммита. По информации журналистов молдавского телеканала ТВ-8, жителям села Бульбока, через которое будут проезжать гости саммита к месту его проведения - винодельне "Мими", запретили покидать свои дворы без разрешения полиции. Также граждан предупредили об усиленном патрулировании улиц Кишинева и пригородов. В дни повышенных мер безопасности будет действовать ограничение на передвижение и проверка документов личности.

Как заявила президент Молдавии Майя Санду, в саммите ожидается участие около 50 представителей стран ЕС и европейских структур. По ее словам, основные расходы на организацию саммита понесет государственный бюджет Молдавии и только часть затрат покроет Совет ЕС. Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, отметив, что намерены выйти в эти дни на протесты. Заявки на них подали партия "Шор", Партия социалистов Республики Молдова и другие объединения.