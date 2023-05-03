Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль: Украина ночью пыталась нанести удар по резиденции президента

Киев ночью предпринял попытку нанесения удара по Кремлю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Отмечается, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника, атаковавших Кремль.

Уточняется, что Путин не пострадал при попытке нанесения удара украинскими беспилотниками по Кремлю. Также стало известно, что другие тоже не пострадали в результате инцидента.

Минобороны заявило о перехвате американской авиационной бомбы

Российскими системами ПВО в зоне проведения специальной военной операции были сбиты управляемая авиабомба JDAM, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 16 беспилотников. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда «HIMARS» и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM. Кроме того, уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что перехват целей был осуществлен в районах населенных пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово ЛНР, Сергеевка, Волноваха, Васильевка ДНР, Таволжанка Харьковской области и Ромашково Сумской области.

Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде

В одной из школ в центре Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу. В результате выстрелов один человек погиб. Об этом пишет издание «Вечерние новости».

ЧП произошло сегодня утром в начальной школе «Владислав Рыбникар» в Врачаре. Ученик 7 класса открыл стрельбу, в результате чего был убит охранник, ранены учитель и несколько детей. В настоящее время школьник задержан.

Казахстан начал бороться с параллельным импортом в Россию

Российские грузоперевозчики начали жаловаться на трудности, которые возникают у них в последнее время на границе с Казахстаном при поставках продукции по параллельному импорту. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Он утверждает, что поставщикам фактически закрыли границу. Преодолеть сложности не получается, поэтому транспорт вынужден выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

В Москве ввели запрет на полеты беспилотников

В Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотников за исключением используемых по решениям органов власти. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил, что решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы затруднить работу правоохранительных органов.

Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы

Белорусский суд приговорил участника организации Nexta, признанной террористической, Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Также суд приговорил заочно основателя Телеграм-канала Nexta Степана Путило к 20 годам лишения свободы, а экс-редактор канала Ян Рудик – также заочно, приговорен к 19 годам тюрьмы.

ФСБ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма

ФСБ России пресекла подготовку военной разведкой Украины терактов в Крыму, среди целей был глава региона Сергей Аксенов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», - пояснили в спецслужбе.

По данным ФСБ, покушения готовились на главу региона Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янина Павленко. Кроме того, мишенями для терактов должны были стать объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

В Турции не исключили прекращения поставок по зерновому коридору

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын предупредил о прекращении поставок зерна в рамках зерновой инициативы. По его словам, это произойдет, если встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая не принесет результатов. Об этом сообщило агентство İhlas, передает ТАСС.

Калын обратил внимание на то, что данная встреча «имеет большое значение с точки зрения будущего зернового коридора».

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не внушают поводов для оптимизма дальнейшие перспективы «зерновой сделки». По его словам, Россия заинтересована в выполнении всех параметров инициативы, в том числе и тех, которые были установлены еще при заключении договоренностей.

Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию, где встретится с главами правительств стран Северной Европы на саммите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского президента Саули Ниинисте.

Ранее официально участие Зеленского в саммите не анонсировалось. В канцелярии подчеркнули, что финский и украинский президенты также проведут официальные переговоры. Они обсудят вопросы поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между странами и глобальную геополитическую ситуацию.

Пугачева прилетела в Москву

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом ТАСС заявила ее помощница Елена Чупракова.

Сегодня Telegram-канала Real Cultras Z сообщил о том, что певица Алла Борисовна Пугачева прилетела в Москву частным бортом, «без шума и помпы». Самолет приземлился в аэропорту «Домодедово».