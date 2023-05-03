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Визит Зеленского в Берлин могут отменить из-за огласки

Немецкие СМИ сообщают, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин могут отменить из-за огласки деталей визита. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, офис украинского президента «сильно разочарован» тем фактом, что детали запланированной поездки Зеленского в Берлин утекли в СМИ. В данный момент обсуждается вопрос отмены визита.

Зеленский прибыл в Финляндию

Ранее появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц пригласил Зеленского посетить Берлин 13 мая. Помимо этого, в СМИ появилась информация о многих деталях запланированного визита – в какой аэропорт прибудет украинский президент, в каком отеле остановится, а также куда и как направится после переговоров с Шольцем.

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