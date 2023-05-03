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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В Киеве объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Согласно им, воздушную тревогу в Киеве объявили в 16:28. Также сирены звучат в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.

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