В Киеве заявили о непричастности к атаке на Кремль
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не связана с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.
«Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль», – заявил Подоляк. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», – заявил он.
Напомним, что в ночь на 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о попытке атаки БПЛА по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.