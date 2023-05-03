В Киеве заявили о непричастности к атаке на Кремль

«Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль», – заявил Подоляк. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», – заявил он.