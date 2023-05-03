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В ОЗХО анонсировали завершение уничтожения запасов химического оружия в мире

Процесс уничтожения в мире всего заявленного объема химического оружия завершится через несколько недель. Об этом сообщил в среду глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас, выступая во время пресс-тура по зданию нового Центра химии и технологии.

В ОЗХО назвали срок уничтожения запасов химического оружия в мире
© РИА Новости

"К настоящему моменту более 70 тыс. тонн самых опасных химикатов были уничтожены, что было подтверждено ОЗХО, - отметил он. - Небольшое количество осталось в США, и оно будет уничтожено в течение нескольких недель". "Это ознаменует уничтожение всего заявленного химического оружия в мире", - подчеркнул Ариас.

Россия, имевшая запасы в объеме около 40 тыс. тонн, в 2017 году досрочно завершила уничтожение своего арсенала химического оружия, что подтверждено ОЗХО.

Официальное открытие нового Центра химии и технологии ОЗХО, располагающегося в небольшом населенном пункте Ноотдорп рядом с Гаагой, запланировано на 12 мая. В построенном менее чем за два года здании располагаются оснащенная лаборатория, складское помещение с оборудованием для различных миссий ОЗХО, площадки для различных образовательных и обучающих программ для сотрудников организации и специалистов из различных стран.

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