Алиев пригрозил Еревану изоляцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «контрподуктивными» попытки Армении включить неподконтрольные Баку районы Карабаха в текст двустороннего мирного соглашения и пригрозил Еревану изоляцией. Его слова приводит РИА Новости.

«Азербайджан надеется, что Армения проявит конструктивность. Если нет - что ж, мы не планируем предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы», - заявил сегодня Ильхам Алиев.

Он отметил, что за 28 лет Минская группа ОБСЕ не сумела добиться значительных успехов, назвав причиной этого позицию Армении.

«Основной причиной этого было то, что Армения не хотела освобождать территории. Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, чтобы затянуть процесс до бесконечности», - пояснил глава Азербайджана.

При этом азербайджанский лидер констатировал, что такая позиция Армении сказалась на развитии региона.

Ранее стало известно, что Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом. В свою очередь, армянская сторона обратилась в Международный суд ООН. По мнению Еревана, такие действия являются грубым нарушением трехстороннего договора между Арменией, Азербайджаном и Россией.