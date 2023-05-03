Зеленский не планирует сразу возвращаться на Украину после Финляндии

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не отправится в Киев сразу после визита в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала «Рада».

Зеленский посетил Финляндию 3 мая. Заранее о его визите не сообщалось. В Хельсинки он встретился с финским президентом Саули Ниинистё и рассказал, что хотел бы получить приглашение в НАТО для Украины уже сейчас.

Зеленский подчеркнул, что попытка добиться приглашения в НАТО - это одна из причин его визита в Хельсинки.

Во второй половине дня Ниинистё проведет саммит с участием Зеленского, а также премьеров Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Никифоров рассказал, что в Финляндии Зеленский проведет один день, а затем отправится не на Украину, а куда-то еще - куда именно, он не уточнил.

«[В Финляндии] будем говорить … про конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в этом альянсе. В Финляндии мы проведем один день, но после Финляндии мы едем не на Украину», - заявил пресс-секретарь.