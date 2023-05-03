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В ООН сделали предложение по улучшению зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Найроби заявил, что сделал трем странам предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. Речь идет о России, Украине и Турции, передает агентство «Прайм».

В ООН сделали предложение по улучшению зерновой сделки
© РИА Новости

По его словам, Москва изучает его предложение и собирается предоставить ответ по данному вопросу.

«Мы активно взаимодействуем. Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это (продление «продуктовой сделки» – ред.) произошло», - подчеркнул Гутерреш.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын предупредил о прекращении поставок зерна в рамках зерновой инициативы. По его словам, это произойдет, если встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая не принесет результатов. Калын обратил внимание на то, что данная встреча «имеет большое значение с точки зрения будущего зернового коридора».

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