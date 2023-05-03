В ООН сделали предложение по улучшению зерновой сделки

«Мы активно взаимодействуем. Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это (продление «продуктовой сделки» – ред.) произошло», - подчеркнул Гутерреш.