Президенту Финляндии не перевели слова Зеленского о гарантиях НАТО

Для президента Финляндии Саули Ниинистё не перевели ответ главы Украины Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях безопасности Киеву от НАТО. Внимание на это обратило РИА Новости.

Зеленский посетил Финляндию 3 мая. Его визит заранее не анонсировали. В Хельсинки Зеленский встретился с финским президентом Саули Ниинистё и рассказал, что рассчитывает на приглашение в НАТО для Украины.

По словам Зеленского, на Украине осознают, что страна не сможет стать членом альянса, пока идут боевые действия, но сам факт получения приглашения стал бы мотивацией для украинского общества.

Зеленский назвал членство в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины.

Во время совместной пресс-конференции Зеленского и Ниинистё украинского президента спросили, какие гарантии безопасности Киев ждет от НАТО на саммите, который пройдет в июле в Вильнюсе.

После ответа Зеленского Ниинистё признался, что не слышал перевода его слов.