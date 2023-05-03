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Умерла актриса и певица Анастасия Христодулу

2 мая в Афинах скончалась греческая певица и актриса, выступавшая как Сули Сабах ("Свет Зари" на арабском). Об этом сообщает LIFO, не указав причину смерти.

Умерла актриса и певица Анастасия Христодулу
© Российская Газета

Анастасия Христодулу (настоящее имя) родилась в 1932 году в Александрии, Египет. В 50-х приехала в Афины и начала артистическую карьеру. На экранах дебютировала в 1955-м, на счету - масса фильмов и сериалов, где она то и дело демонстрировала свои вокальные способности.

Муж - актер и режиссер Димитрис Николаидис.

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