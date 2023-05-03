Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Киев пригласили в НАТО уже сейчас, хотя вступление в альянс и придется отложить. Об этом сообщает Yle.

Такое заявление Зеленский сделал 3 мая в ходе визита в Финляндию, который заранее не анонсировался, и встречи с финским президентом Саули Ниинистё.

Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и выразил надежду, что Украину пригласят в альянс в ближайшее время. Это одна из причин, по которой он приехал в Хельсинки, подчеркнул президент Украины.

Зеленский назвал членство в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины. В то же время Киев не сможет вступить в альянс, пока идут боевые действия, отметил он.

«Мы это понимаем, но хотели бы, чтобы кроме «открытых дверей» партнеры делали шаги нам навстречу, которые мотивировали бы украинское сообщество... Мы хотели бы поддержки сегодня. Чтобы было приглашение для Украины», - подчеркнул Зеленский.

Ниинистё напомнил, что в 2008 году НАТО уже приняла решение о будущем членстве Украины и Грузии.

После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский призвал принять Киев в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, но решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все члены НАТО.

В Раде заявляли, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран - Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония.