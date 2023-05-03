$79.96-0.5587.66-0.72

Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Киев пригласили в НАТО уже сейчас, хотя вступление в альянс и придется отложить. Об этом сообщает Yle.

Такое заявление Зеленский сделал 3 мая в ходе визита в Финляндию, который заранее не анонсировался, и встречи с финским президентом Саули Ниинистё.

Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и выразил надежду, что Украину пригласят в альянс в ближайшее время. Это одна из причин, по которой он приехал в Хельсинки, подчеркнул президент Украины.

Зеленский назвал членство в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины. В то же время Киев не сможет вступить в альянс, пока идут боевые действия, отметил он.

«Мы это понимаем, но хотели бы, чтобы кроме «открытых дверей» партнеры делали шаги нам навстречу, которые мотивировали бы украинское сообщество... Мы хотели бы поддержки сегодня. Чтобы было приглашение для Украины», - подчеркнул Зеленский.

Ниинистё напомнил, что в 2008 году НАТО уже приняла решение о будущем членстве Украины и Грузии.

После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский призвал принять Киев в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, но решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все члены НАТО.

Минобороны заявило о перехвате американской авиационной бомбы

В Раде заявляли, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран - Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Во время визита в Киев в апреле 2023 года Столтенберг заявил, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий