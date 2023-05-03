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Боррель: ЕС создаст механизм санкций против коррупционеров в любой стране

Евросоюз собирается создать механизм, который в будущем сможет накладывать санкции на людей, обвиняемых в коррупции в любой стране мира, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

Боррель: ЕС создаст механизм санкций против коррупционеров в любой стране
© globallookpress.com

По его словам, он передал в Совет ЕС проект санкционного механизма, который планируется применять за коррупционные дела. В будущем такой механизм позволит бороться с коррупцией по всему миру.

«Я рассчитываю на его скорейшее утверждение», - подчеркнул Боррель.

На каком конкретно основании ЕК будет считать граждан стран, не входящих в состав Европейского союза, виновными в коррупции, не уточняется.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководители ЕС не имеют права говорить за всю Европу. По ее словам, они хотят приватизировать все европейские страны в качестве собственного бренда. При этом она подчеркнула, что Россия тоже является Европой.

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