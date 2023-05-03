Президент Финляндии заявил Зеленскому, что не может передать Украине истребители

"Мы сейчас заменяем свои истребители на F-35. Это огромные расходы для небольшой страны. Но мы делаем это, потому что считаем, что нам нужна сильная защита. Именно поэтому мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И, к сожалению, к тому времени Hornet фактически уже будут небоеспособны", - пояснил Ниинисте.