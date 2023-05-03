$79.96-0.5587.66-0.72

Президент Финляндии заявил Зеленскому, что не может передать Украине истребители

Власти Финляндии не имеют возможности передать Киеву свои истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению боевых самолетов, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Хельсинки, пишет "Европейская правда".

Президент Финляндии заявил Зеленскому, что не может передать Украине истребители
© globallookpress.com

По его словам, финская сторона готова отдать технику лишь после получения новых самолетов.

"Мы сейчас заменяем свои истребители на F-35. Это огромные расходы для небольшой страны. Но мы делаем это, потому что считаем, что нам нужна сильная защита. Именно поэтому мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И, к сожалению, к тому времени Hornet фактически уже будут небоеспособны", - пояснил Ниинисте.

Как указал президент Финляндии, дискуссии о передаче западных истребителей Украине в основном касаются самолетов F-16, которыми страна не располагает. Он также добавил, что Хельсинки использует уже достаточно старые Hornet F-18.

"Вы должны иметь в виду, что в Европе немного стран имеют такие самолеты и самих самолетов также немного. Вопрос в том, целесообразно ли создавать много различных сервисных структур", - подчеркнул Ниинисте.

Ранее Зеленский заявил, что западные союзники передадут Киеву боевые самолеты, когда украинские военные перейдут в наступление.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий