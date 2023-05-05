В ЕС предостерегли Киев от захвата Крыма

Некоторые западные политики предостерегают власти Украины от захвата Крыма. Об этом заявила в интервью Польскому агентству новостей постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева. По ее словам, некоторые силы на Западе считают, что Киев должен полностью «отказаться от усилий по возвращению Крыма».

«Некоторые западные политики, а не государства, предупреждают Украину. Они утверждают, что возвращение Крыма может привести к ядерной войне», — пояснила Ташева.

По ее словам, «они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом». При этом постпред Зеленского отказалась раскрывать имена политиков, о которых говорит.

Ташева уверена, что Украина «вернет» Крым в ближайшее время, хотя «точной даты освобождения полуострова нет».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в первую неделю мая накануне Дня Победы со стороны Украины усилились информационные атаки на Крым, поскольку Киев пытается посеять панику на полуострове.

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что если власти Украины попытаются организовать наступление на российский регион, им стоит ждать жесткий отпор.