$78.61-0.6987.00-0.58

Постпред Зеленского заявила, что политики Запада призывают Киев отказаться от захвата Крыма

Некоторые западные политики предостерегают власти Украины от захвата Крыма. Об этом заявила в интервью Польскому агентству новостей постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева. По ее словам, некоторые силы на Западе считают, что Киев должен полностью «отказаться от усилий по возвращению Крыма».

В ЕС предостерегли Киев от захвата Крыма
© РИА Новости

«Некоторые западные политики, а не государства, предупреждают Украину. Они утверждают, что возвращение Крыма может привести к ядерной войне», — пояснила Ташева.

По ее словам, «они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом». При этом постпред Зеленского отказалась раскрывать имена политиков, о которых говорит.

Ташева уверена, что Украина «вернет» Крым в ближайшее время, хотя «точной даты освобождения полуострова нет».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в первую неделю мая накануне Дня Победы со стороны Украины усилились информационные атаки на Крым, поскольку Киев пытается посеять панику на полуострове.

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что если власти Украины попытаются организовать наступление на российский регион, им стоит ждать жесткий отпор.

Ранее в интервью Yle Зеленский утверждал, что ВСУ готовят контрнаступление на Крым. Он обращал внимание, что дальнейший успех украинских военных связан с поставками вооружения Западом.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий