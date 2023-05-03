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На Украине упростили снос связанных с Россией памятников

Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с историей Российской империи и СССР. Об этом в своем Александр Ткаченко.

На Украине упростили процесс сноса памятников, связанных с Россией и СССР
© Lenta.ru

«Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии», — написал министр.

Законопроект, который стал известен как «АнтиПушкин», упростит демонтаж и перенос памятников, отметил Ткаченко.

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